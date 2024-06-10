В Якутии введут режим ЧС регионального характера

Как отметили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, сложная ситуация в настоящее время сохраняется на территории Олекминского района, где ввели режим ЧС местного уровня. Там зафиксировано два лесных пожара на площади более 20 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели также в Томпонском районе — здесь полыхают четыре пожара, их общая площадь выросла до 35,5 тысячи гектаров.