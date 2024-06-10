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В Воронеже маршрутный автобус сбил на тротуаре женщину

ДТП произошло у дома № 2 по улице Генерала Перхоровича.

Источник: пресс-служба региональной полиции

По предварительным данным, сегодня, 10 июня, в Воронеже произошла необычная авария. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В 8:08 у дома № 2 по улица Генерала Перхоровича 53-летний водитель «ГАЗели» (маршрут № 50) выехал на тротуар, где наехал на стоявшую на остановке общественного транспорта 43-летнюю женщину. В результате аварии пешеход получила телесные повреждения, ее на «скорой» увезли в больницу.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже появилось видео ночного смертельного ДТП на проспекте Революции. В этой аварии погиб 21-летний липчанин.