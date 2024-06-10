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Главврача воронежского центра медицины катастроф отстранили от работы

Главного врача воронежского Центра медицины катастроф Евгения Даньшина с 7 июня отстранили от работы на период проведения следственных действий. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в министерстве здравоохранения региона, обязанности руководителя исполняет его заместитель Игорь Воробьев.

На прошлой неделе Евгения Даньшина отправили под домашний арест по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В Следственном комитете считают, что глава медучреждения требовал от подчиненных передавать ему деньги, начисленные им в качестве премий. Ведомство сообщало, что с сентября 2021 года по апрель 2024-го он якобы получил 210 тыс. руб. После возбуждения уголовного дела сотрудники полиции и УФСБ провели дома и на работе главного врача обыски.

По открытым данным, Евгений Даньшин в 2003 году окончил Саратовский военно-медицинский институт. Центр медицины катастроф он возглавил в 2021-ом.