В Самарской области директора ДЭУ будут судить за растрату более 130 тысяч

Следственное управление Самарской области завершило расследование уголовного дела о растрате дорожного чиновника.
По версии следствия, фигурант уголовного дела — директор Шенталинского дорожно-эксплуатационного управления, продал своему знакомому — руководителю общества с ограниченной ответственностью вверенное ему имущество — техническую соль на общую сумму, превышающую 130 тысяч рублей, чем причинил ущерб Шенталинскому ДЭУ.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
При вынесении обвинительного приговора чиновнику грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо до 240 часов обязательных работ, или до полугода исправительных работ, или до двух лет принудительных работ, либо до двух лет ограничения свободы, а в худшем случае, такой же срок в колонии.