В Самарской области директора ДЭУ будут судить за растрату более 130 тысяч

При вынесении обвинительного приговора чиновнику грозит штраф до 120 тысяч рублей, либо до 240 часов обязательных работ, или до полугода исправительных работ, или до двух лет принудительных работ, либо до двух лет ограничения свободы, а в худшем случае, такой же срок в колонии.