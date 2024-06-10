Три года условно: экс-главе Депздрава Севастополя не стали смягчать приговор по делу об МРТ

В итоге томограф поставили в одну из городских больниц лишь в феврале 2017 года, но использовать его так и не успели. Без подготовки помещения, монтажа, сборки, проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала, которые необходимо было произвести до подписания акта приемки-передачи, оборудование вышло из строя.