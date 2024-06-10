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Три года условно: экс-главе Депздрава Севастополя не стали смягчать приговор по делу об МРТ

Экс-директор Депздрава Севастополя осужден за злоупотребление полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Севастопольский городской суд отклонил апелляционные жалобы по делу экс-директора Департамента здравоохранения Севастополя и оставил без изменений обвинительный приговор. Об этом сообщает прокуратура города.

В 2015 году чиновник осваивал бюджетные средства, выделенные на закупку магнитно-резонансного томографа. Оборудование необходимо было приобрести до конца того же года. Руководитель департамента заключил госконтракт в размере свыше 81,7 миллиона рублей на поставку аппарата на заведомо неисполнимых по срокам условиях (в течение 12 дней). Затем фигурант подписал акт приемки-передачи до ввода оборудования в эксплуатацию.

В итоге томограф поставили в одну из городских больниц лишь в феврале 2017 года, но использовать его так и не успели. Без подготовки помещения, монтажа, сборки, проведения пуско-наладочных работ и инструктажа персонала, которые необходимо было произвести до подписания акта приемки-передачи, оборудование вышло из строя.

В декабре 2023 года суд первой инстанции признал бывшего чиновника виновным по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

Его приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. Также его лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти, государственных и муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления в течение двух лет.

Ранее стало известно, что бывшую начальницу отдела управления капитального строительства администрации Ялты обвиняют в получении взятки в размере 400 тысяч рублей.