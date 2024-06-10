В Екатеринбурге ведутся поиски 23-летнего молодого человека

В Екатеринбурге поисково-спасательный отряд ведет поиски 23-летнего Ивана Бурдина. Молодой человек пропал 14 мая 2024 года. Он уехал в университет на преддипломную консультацию и больше не выходил на связь с близкими. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».