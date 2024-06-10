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В Екатеринбурге ведутся поиски 23-летнего молодого человека

В Екатеринбурге с середины мая ведутся поиски студента.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге поисково-спасательный отряд ведет поиски 23-летнего Ивана Бурдина. Молодой человек пропал 14 мая 2024 года. Он уехал в университет на преддипломную консультацию и больше не выходил на связь с близкими. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

— Иван — скрытный мальчик, интроверт. Он всегда предупреждал близких о том, когда вернется домой. Сомнительных друзей или компаний у него нет, — рассказала «КП-Екатеринбург» сестра пропавшего.

Ориентировка по поиску Ивана Бурдина. Фото: поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Поисково-спасательному отряду информация о пропаже Ивана поступила 15 мая. Волонтеры прозвонили все больницы Екатеринбурга и ближайших городов. Они проверили все возможные маршруты передвижения молодого человека. Отмечается, что на горячую линию не поступило ни одного свидетельства о пропавшем.

Если вы обладаете любой информацией об Иване — пожалуйста, позвоните на горячую линию отряда по телефону 8−800−700−54−52.