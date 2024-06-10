Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы»

Конфликт Медведкина с Щельциным и его другом Иваном Позняковым произошел в ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре, когда последние шли в сторону метро.
Мужчина сразу стал «агрессивно задираться на Ивана», а потом просто на него напал и нанес множественные ножевые ранения, рассказала РБК жена Щельцина Евгения. По ее словам, муж пытался защитить Познякова, однако сам получил три ранения, «одно почти до сердца».
Позняков в результате полученных ранений скончался, Щельцин был госпитализирован и перенес операцию.
Медведкин и женщина, которая была с ним в момент нападения, скрылись, после чего полиция по камерам видеонаблюдения установила, что они находятся в соседнем доме, и задержала их, поясняла Щельцина. Она предположила, что задержанные были «в наркотическом или алкогольном опьянении».
В пресс-службе столичных судов отметили, что, по версии следствия, обвиняемый «нанес ножом ранее незнакомым ему лицам около девяти ранений в область жизненно важных органов, вследствие чего потерпевший скончался, второму потерпевшему также нанесены удары ножом».
Вину Медведкин не признал, сообщает столичная прокуратура.