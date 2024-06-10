Суд арестовал напавшего на главу АНО «Цифровые платформы»

Медведкин и женщина, которая была с ним в момент нападения, скрылись, после чего полиция по камерам видеонаблюдения установила, что они находятся в соседнем доме, и задержала их, поясняла Щельцина. Она предположила, что задержанные были «в наркотическом или алкогольном опьянении».