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Мужчина выпал из окна во время пожара в нижегородской квартире

Сейчас состояние пострадавшего оценивается как тяжелое.

Мужчина выпал из окна, спасаясь от пожара в многоэтажном доме по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По информации ведомства, пожар в квартире на седьмом этаже вспыхнул сегодня днем. Из подъезда было эвакуировано 20 человек. Мужчина решил самостоятельно выбраться из горящей квартиры и выпал из окна.

Бригада скорой медицинской помощи доставила его в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Другой информации о пострадавших на станция скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде не поступало. Также, на месте происшествия дежурит бригада медиков.

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