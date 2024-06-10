Мужчина выпал из окна во время пожара в нижегородской квартире

Мужчина выпал из окна, спасаясь от пожара в многоэтажном доме по улице Тимирязева в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По информации ведомства, пожар в квартире на седьмом этаже вспыхнул сегодня днем. Из подъезда было эвакуировано 20 человек. Мужчина решил самостоятельно выбраться из горящей квартиры и выпал из окна.
Бригада скорой медицинской помощи доставила его в Нижегородскую областную клиническую больницу имени Н. А. Семашко. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Другой информации о пострадавших на станция скорой медицинской помощи в Нижнем Новгороде не поступало. Также, на месте происшествия дежурит бригада медиков.