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Мебельный цех в Самаре тушили 7,5 часов

Как сообщал ранее «СитиТрафик», двухэтажный ангар на Заводском шоссе загорелся утром 10 июня 2024 года.

Экстренные службы получили сообщение о том, что горит мебельный цех на Заводском шоссе, 8п, в 9:31 в понедельник, 10 июня. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем в двухэтажном ангаре охвачена площадь 500 кв. м, была угроза распространения пламени на соседние здания. Силами 69 человек при помощи 22 единиц техники пожар был потушен к 16:52, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. Погибших и пострадавших нет.

пожары