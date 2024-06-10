Мебельный цех в Самаре тушили 7,5 часов

Экстренные службы получили сообщение о том, что горит мебельный цех на Заводском шоссе, 8п, в 9:31 в понедельник, 10 июня. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что огнем в двухэтажном ангаре охвачена площадь 500 кв. м, была угроза распространения пламени на соседние здания. Силами 69 человек при помощи 22 единиц техники пожар был потушен к 16:52, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области. Погибших и пострадавших нет.