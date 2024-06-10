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Суд в Крыму приговорил украинских пограничников к 17 годам за угон судна «Норд»

Двоих украинских пограничников, захвативших и угнавших рыбацкое судно «Норд» в 2018 году, приговорили к 17 годам лишения свободы. Три из них они проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вынес Верховный суд республики Крым, о чём заявили в его пресс-службе.

Источник: РИА "Новости"

«Верховный суд республики Крым признал осужденных виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы», — заявили в суде.

Как установило следствие, двое украинцев, действуя из соображений ненависти к Российской Федерации, захватили в сговоре рыболовецкое судно вместе с экипажем в 2018 году. Угрожая оружием, они незаконно отконвоировали «Норд» в Бердянск. Десять членов экипажа смогли вернуться в Россию только спустя полгода, а капитана корабля Владимира Горбенко удерживали в Бердянске почти год. Само судно украинцы пытались продать через интернет, но никто его так и не приобрёл.