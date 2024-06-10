Суд в Крыму приговорил украинских пограничников к 17 годам за угон судна «Норд»

Как установило следствие, двое украинцев, действуя из соображений ненависти к Российской Федерации, захватили в сговоре рыболовецкое судно вместе с экипажем в 2018 году. Угрожая оружием, они незаконно отконвоировали «Норд» в Бердянск. Десять членов экипажа смогли вернуться в Россию только спустя полгода, а капитана корабля Владимира Горбенко удерживали в Бердянске почти год. Само судно украинцы пытались продать через интернет, но никто его так и не приобрёл.