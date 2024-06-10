Рогов рассказал о значении освобождения Старомайорского в ДНР

В Минобороны России в понедельник сообщили, что группировка ВС РФ «Восток» освободила населенный пункт Старомайорское в ДНР. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом прошлого года.
«Освобождение Старомайорского имеет важное тактическое значение и придаст динамики нашим успешным действиям по освобождению и продвижению на времевском направлении запорожской линии фронта. Находящиеся рядом с селом высоты дадут возможность продвигаться нашим войскам вперед. Старомайорское — это больше чем просто очередной освобожденный населенный пункт, это залог наших грядущих успехов», — сказал Рогов.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.