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Самолет вице-президента Малави пропал с радаров после вылета из столицы страны

Самолет вице-президента Малави Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве, передает телеканал BBC со ссылкой на канцелярию главы государства. На борту самолета находились еще девять человек.

Источник: Reuters

Согласно материалу BBC, президент страны Лазарус Чаквера поручил провести поисково-спасательную операцию. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту города Мзузу на севере страны около 10:00 по местному времени. Из-за инцидента господин Чаквера отменил свой рабочий визит на Багамы.

Саулос Чилима занимает пост вице-президента Малави с мая 2014 года. AFP отмечает, что в 2022 году он был лишен полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве с участием британско-малавийского бизнесмена. В мае суд в Малави снял обвинения с господина Чилимы. До начала своей политической карьеры Саулос Чилима занимал руководящие должности в филиалах многонациональных компаний в Малави, включая Unilever, Coca-Cola и Airtel Malawi.