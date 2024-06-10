Самолет вице-президента Малави пропал с радаров после вылета из столицы страны

Саулос Чилима занимает пост вице-президента Малави с мая 2014 года. AFP отмечает, что в 2022 году он был лишен полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве с участием британско-малавийского бизнесмена. В мае суд в Малави снял обвинения с господина Чилимы. До начала своей политической карьеры Саулос Чилима занимал руководящие должности в филиалах многонациональных компаний в Малави, включая Unilever, Coca-Cola и Airtel Malawi.