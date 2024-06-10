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По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Суд в Москве отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, также арестованного по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Источник: AP 2023

«В рамках уголовного дела в отношении Попова в СИЗО на два месяца одним из столичных судов отправлено гражданское лицо. Его показания также легли в основу дела, ему предъявлено аналогичное обвинение (в мошенничестве — прим. ТАСС)», — рассказал собеседник агентства. Он не стал называть фамилию второго фигуранта.

Официальными комментариями следствия ТАСС не располагает.

Иван Попов был арестован 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. Попов все обвинения в свой адрес отвергает.