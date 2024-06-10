По делу генерала Попова арестовали еще одного фигуранта

Иван Попов был арестован 17 мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Эти материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 млн рублей. Попов все обвинения в свой адрес отвергает.