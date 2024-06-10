В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов», — написал он в Telegram-канале.
Смирнов уточнил, что в течение дня обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска «Суджа» и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал.
«Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе зафиксированы вблизи села Гуево и хутора Олешня Суджанского района, сёл Кондратовка и Гоптаровка Беловского района, посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский, села Весёлое и деревни Елизаветовки, хутора Отруба Глушковского района, села Гордеевка Кореневского района. Обошлось без пострадавших», — добавил Смирнов.
Кроме того, в селе Весёлое украинский дрон атаковал жилой дом. Повреждены фундамент, окна и бытовая техника.