В Курской области ликвидировали 26 украинских дронов

Смирнов уточнил, что в течение дня обстреливались сёла Гордеевка и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, пункт пропуска «Суджа» и село Гоголевка Суджанского района, деревня Милаевка Беловского района. Никто из жителей не пострадал.