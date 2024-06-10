СМИ: на Харьковском направлении ликвидировали лидера нацбатальона ВСУ

Организация украинских националистов (ОУН)* запрещена в России. Добровольческое формирование ВСУ «Батальон “ОУН”, появилось в 2014 году, участвовало в атаках на ДНР и ЛНР в 2014—2016 годах.
«На харьковском направлении погиб лидер “Добровольческого движения ОУН”* Николай Кохановский», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Страны».
Как сообщили журналисты «Страны», Кохановский был ликвидирован непосредственно на поле боя, «в окопе».
Лидером ОУН* являлся Степан Бандера — один из главных инициаторов создания боевого крыла этой организации — «Украинской повстанческой армии»* (УПА, организация признана экстремистской организацией и запрещена в России), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году.
* Запрещенные в России экстремистские организации.