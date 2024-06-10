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Число госпитализированных с инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 84

Число госпитализированных с инфекцией в дагестанском городе Буйнакск достигло 84 человек. Об этом 10 июня говорится в сообщении республиканского минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находятся на лечении 84 пациента. Совместно с инфекционистами и эпидемиологами республиканского центра инфекционных болезней здесь развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.

В региональном минздраве подчеркнули, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось. Там заверили, что для лечения больных в стационаре имеется всё необходимое, а часть уже готовят к выписке.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Причиной массового отравления стала водопроводная вода. Возбуждено уголовное дело по факту оказания муниципальным унитарным предприятием «Буйнакскводоканал» услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья граждан.

Более 270 человек обратились к врачам с признаками заболевания. Ситуация на контроле у главы города Исламудина Нургудаева и регионального минздрава.

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