Число госпитализированных с инфекцией в дагестанском Буйнакске достигло 84

«Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ находятся на лечении 84 пациента. Совместно с инфекционистами и эпидемиологами республиканского центра инфекционных болезней здесь развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных», — отметило ведомство в своем Telegram-канале.
В региональном минздраве подчеркнули, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось. Там заверили, что для лечения больных в стационаре имеется всё необходимое, а часть уже готовят к выписке.
Об инциденте стало известно ранее в этот день. Причиной массового отравления стала водопроводная вода. Возбуждено уголовное дело по факту оказания муниципальным унитарным предприятием «Буйнакскводоканал» услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья граждан.
Более 270 человек обратились к врачам с признаками заболевания. Ситуация на контроле у главы города Исламудина Нургудаева и регионального минздрава.