Избиение подростка в Севастополе — Бастрыкин поставил дело на контроль

Инцидент произошел накануне вечером. 16-летний местный житель находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, где его избили неизвестные.
«В социальных сетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил доложить о ее ходе», — сказано в сообщении Следкома.
Это не первый аналогичный случай в Севастополе. Ранее трое мигрантов причинили телесные повреждения другому жителю города. Дело также было взято на контроль центральным аппаратом СК.