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Избиение подростка в Севастополе — Бастрыкин поставил дело на контроль

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении подростка в Комсомольском парке Севастополя, сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

Инцидент произошел накануне вечером. 16-летний местный житель находился в Комсомольском парке им. Марии Байды, где его избили неизвестные.

«В социальных сетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил доложить о ее ходе», — сказано в сообщении Следкома.

Это не первый аналогичный случай в Севастополе. Ранее трое мигрантов причинили телесные повреждения другому жителю города. Дело также было взято на контроль центральным аппаратом СК.

СК