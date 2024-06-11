Избиение подростка в Севастополе — Бастрыкин поставил дело на контроль

«В социальных сетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии. По данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка. Председатель СК России поручил доложить о ее ходе», — сказано в сообщении Следкома.