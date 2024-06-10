В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ

Ранее, 23 мая, заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев арестован по обвинению в получении крупной взятки. Он был арестован до 20 июля. Уточнялось, что Талаев занимался координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.