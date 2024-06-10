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В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института ФСИН РФ

В Москве задержали сотрудника научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по подозрению в совершении преступления. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба ФСИН РФ.

Источник: Reuters

«Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram-канале.

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России по Москве по результатам совместной работы ФСИН и ФСБ возбудила в отношении мужчины уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

Рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, назначена служебная проверка.

Иные подробности не приводятся.

Ранее, 23 мая, заместитель начальника ГУФСИН по Московской области Владимир Талаев арестован по обвинению в получении крупной взятки. Он был арестован до 20 июля. Уточнялось, что Талаев занимался координацией и контролем деятельности финансово-экономического отдела, отдела капитального строительства и ремонта, отдела тылового обеспечения, базы материально-технического и военного снабжения.

До этого, в апреле, была арестована бывший первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова. По данным следствия, экс-чиновница получила в качестве взятки не менее 123 млн рублей.

СК