Полиция задержала мужчину после попытки вскрыть отверткой банкомат в Мытищах

«Установлено, что злоумышленник в ночное время в маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций, расположенных на ул. Летная, и при помощи отвертки попытался вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Однако мужчине это не удалось. Сработала сигнализация и он скрылся. В течение суток подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции по месту проживания. В ходе обыска в квартире были обнаружены: балаклава, газовый баллон и отвертка», — рассказала Петрова.