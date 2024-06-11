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Полиция задержала мужчину после попытки вскрыть отверткой банкомат в Мытищах

Полицейские задержали ранее судимого 51-летнего подозреваемого в покушении на кражу денег из банкомата в Мытищах. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что злоумышленник в ночное время в маске зашел в тамбурное помещение одной из кредитных организаций, расположенных на ул. Летная, и при помощи отвертки попытался вскрыть контейнер для выдачи денег в банкомате. Однако мужчине это не удалось. Сработала сигнализация и он скрылся. В течение суток подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан сотрудниками полиции по месту проживания. В ходе обыска в квартире были обнаружены: балаклава, газовый баллон и отвертка», — рассказала Петрова.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ, ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу»). Мытищинский городской суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.