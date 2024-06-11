Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена

Сына американского президента обвиняют в том, что в октябре 2018 года при приобретении пистолета он указал в анкете ложные данные о себе, заявив, что не является наркозависимым. По этому делу Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам президент США Джо Байден ранее заявлял, что не будет использовать право помилования, если его сына признают виновным.