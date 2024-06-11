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Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена

Жюри присяжных не смогло в первый день заседания вынести решение по делу сына президента США Хантера Байдена. Он обвиняется в нарушениях при хранении оружия. Следующее заседание состоится 11 июня в 16:00 мск, передает телеканал CNN.

Источник: AP 2023

Присяжные заседатели наблюдали за прениями сторон около недели и приступили к согласованию вердикта во второй половине дня 10 июня. Спустя час обсуждений присяжные не смогли согласовать свой вердикт, и судья распустил жюри.

Сына американского президента обвиняют в том, что в октябре 2018 года при приобретении пистолета он указал в анкете ложные данные о себе, заявив, что не является наркозависимым. По этому делу Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы. Сам президент США Джо Байден ранее заявлял, что не будет использовать право помилования, если его сына признают виновным.