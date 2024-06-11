В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ

Для представителей всего остального восточного полушария, куда входят более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралия, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел.
«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США», — цитирует издание меморандум.
Его действие распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего, на который приходится большая часть незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В минувшем финансовом году, который завершился в сентябре, россиян среди них было рекордные 43 тысячи.
Президент США Джо Байден ранее ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.