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В США приказали выслать нелегальных мигрантов из России, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 11 июн — РИА Новости. Пограничники в американском штате Калифорния получили указание немедленно после задержания депортировать нелегальных мигрантов из России и еще пяти стран бывшего СССР, пишет газета New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Источник: AP 2023

Для представителей всего остального восточного полушария, куда входят более 100 стран Африки, Азии, Европы и Австралия, допускается возможность пребывания в США на время разбирательства их дел.

«Только совершеннолетние мигранты из Грузии, Молдавии, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана будут немедленно отправлять для высылки из США», — цитирует издание меморандум.

Его действие распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего, на который приходится большая часть незаконных мигрантов из стран «восточного полушария». В минувшем финансовом году, который завершился в сентябре, россиян среди них было рекордные 43 тысячи.

Президент США Джо Байден ранее ввел временный запрет на получение политического убежища в США для мигрантов, незаконно пересекающих границу с Мексикой. Соответствующая мера будет вступать в силу только тогда, когда число нелегальных пересечений границы превысит определенный лимит.