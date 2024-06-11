Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

«По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.