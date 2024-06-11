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Жителя Камчатки задержали по подозрению в сотрудничестве с СБУ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя региона, подозреваемого в установлении конфиденциального сотрудничества со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин инициативно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе. Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

ФСБ