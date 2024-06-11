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11 ударов ножом: следствие раскрыло детали ночного убийства во Владивостоке

Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: PrimaMedia.ru

Следственный комитет по Приморскому краю выяснил детали убийства 36-летнего мужчины, произошедшего в одном из подъездов на улице Корнилова в Владивостоке. Тело с ножевыми ранениями было найдено 9 июня, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Следкома края.

Отмечается, что следователи СКР и полицейские раскрыли преступление менее чем за одни сутки.

По подозрению в совершении убийства задержан 38-летний знакомый потерпевшего. В ходе следствия он рассказал, что вечером они вместе выпивали в подъезде, после чего между мужчинами вспыхнул конфликт. Он ушёл и вернулся с ножом, которым нанёс жертве не менее 11 ударов.

«С участием подозреваемого проведена проверка показаний на месте. Кроме того, в мусорном контейнере обнаружена рукоятка от ножа, которым совершено преступление», — рассказали в Следкоме.

Следователями СКР принято решение о необходимости заключения подозреваемого под стражу. Соответствующее ходатайство направлено в суд.

Напомним, в Приморье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. В мае 2023 года один из обвиняемых, вернувшись из мест лишения свободы во Владивосток, познакомился с другим обвиняемым на улице около магазина. Затем они встретили потерпевшего, который пригласил их в гости в свою квартиру на проспекте 100-летия Владивостока. В ходе конфликта с хозяином квартиры ими были нанесены множественные колото-резанные ранения кухонным ножом, что привело к смерти мужчины от кровопотери.