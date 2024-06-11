11 ударов ножом: следствие раскрыло детали ночного убийства во Владивостоке

Напомним, в Приморье суд рассмотрит уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц. В мае 2023 года один из обвиняемых, вернувшись из мест лишения свободы во Владивосток, познакомился с другим обвиняемым на улице около магазина. Затем они встретили потерпевшего, который пригласил их в гости в свою квартиру на проспекте 100-летия Владивостока. В ходе конфликта с хозяином квартиры ими были нанесены множественные колото-резанные ранения кухонным ножом, что привело к смерти мужчины от кровопотери.

