Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — подчеркнули в компании во время выставки Helirussia-2024, где была представлена разработка.