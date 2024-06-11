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Российский дрон за тысячу долларов уничтожил американский БТР за миллион

Российский дрон «Русак» стоимостью одна тысяча долларов смог уничтожить в зоне специальной военной операции (СВО) БТР Stryker американского производства стоимостью один миллион долларов. Об этом рассказал представитель московской компании-разработчика «Стратим», передает РИА Новости.

Источник: AP 2023

«Об эффективности применения наших беспилотников говорит соотношение цен на дроны и технику противника, которую они уничтожают. Бронетранспортер Stryker — это дорогая американская машина стоимостью миллион долларов США», — подчеркнули в компании во время выставки Helirussia-2024, где была представлена разработка.

Российская фирма «Стратим» с 2022 года производит ударные и разведывательные БПЛА с применением искусственного интеллекта и машинного зрения.

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев назвал самые востребованные российские вертолеты. В подборку выделили боевой разведывательно-ударный Ка-52Э, боевой Ми-28НМЭ, военно-транспортные Ми-171Ш и транспортно-боевые Ми-35М и Ми-35П.