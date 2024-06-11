Вовремя поняла ошибку: хабаровчанка едва не стала жертвой мошенников

Жительница Хабаровска чуть не стала жертвой мошенников. От потери денег ее спасли только вовремя проснувшаяся бдительность и некоторые сомнения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
О случившемся женщина рассказала полиции. На днях ей позвонила девушка, которая рассказала, что работает в Пенсионном фонде. Она настойчиво просила собеседницу прийти в учреждение, чтобы написать заявление о перерасчете трудового стажа. Как только хабаровчанка согласилась, ей сообщили, что на ее телефон придет код, который нужно сообщить сотруднице для записи на прием. Получив цифры, девушка положила трубку.
«Почувствовав неладное, хабаровчанка еще раз перечитала поступившее ранее смс и поняла, что сообщение являлось кодом для восстановления доступа к порталу “Госуслуги”, — рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.
Женщина тут же обратилась в МВД и в банк и рассказала о случившемся. Специалисты заблокировали ее карты, что и спасло хабаровчанку от потери средств.
А вот в Якутии история с мошенничеством закончилась плачевно. Пенсионерка, жительница Олекминска, работает психологом, но и ее смогли обмануть аферисты. Пообещав ей дополнительный заработок, преступники похитили 10 миллионов рублей.