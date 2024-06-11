Вовремя поняла ошибку: хабаровчанка едва не стала жертвой мошенников

О случившемся женщина рассказала полиции. На днях ей позвонила девушка, которая рассказала, что работает в Пенсионном фонде. Она настойчиво просила собеседницу прийти в учреждение, чтобы написать заявление о перерасчете трудового стажа. Как только хабаровчанка согласилась, ей сообщили, что на ее телефон придет код, который нужно сообщить сотруднице для записи на прием. Получив цифры, девушка положила трубку.