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МЧС доставили тяжелобольного малыша до Владивостока катером

ВЛАДИВОСТОК, 11 июня, ФедералПресс. Вечером минувшего понедельника спасатели МЧС России по Приморскому краю провели сложную операцию по эвакуации тяжелобольного малыша с острова Попова на остров Русский. Двухлетнему малышу срочно требовалась помощь врачей.

Источник: РИА "Новости"

«В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о необходимости оказания помощи в транспортировке тяжелобольного ребенка с острова Попова во Владивосток. К месту незамедлительно были направлены медики в сопровождении спасателей МЧС России», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Благодаря оперативному реагированию спасателей МЧС России уже через несколько часов тяжелобольной двухлетний мальчик и его мама были успешно эвакуированы с острова Попова и переданы в руки бригады скорой медицинской помощи на острове Русский.

В настоящее время ребенок находится во Владивостоке под пристальным медицинским наблюдением.

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МЧС