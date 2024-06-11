МЧС доставили тяжелобольного малыша до Владивостока катером

«В центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о необходимости оказания помощи в транспортировке тяжелобольного ребенка с острова Попова во Владивосток. К месту незамедлительно были направлены медики в сопровождении спасателей МЧС России», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Благодаря оперативному реагированию спасателей МЧС России уже через несколько часов тяжелобольной двухлетний мальчик и его мама были успешно эвакуированы с острова Попова и переданы в руки бригады скорой медицинской помощи на острове Русский.
В настоящее время ребенок находится во Владивостоке под пристальным медицинским наблюдением.
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