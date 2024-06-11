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Адвокат генерала Попова допустил его отправку на СВО ради прекращения дела

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов может отправиться на спецоперацию, допускает его адвокат Сергей Буйновский. По словам юриста, уголовно-процессуальный кодекс позволяет в таком случае приостановить расследование дела. Ивана Попова обвиняют в хищении 130 млн руб.

«Мы также готовим соответствующие документы, в которых попросим в законном порядке отправить Ивана Попова в зону СВО для выполнения боевых задач», — сказал Буйновский ТАСС. Он уточнил что для такого развития событий непосредственный командир Попова должен обратиться в военное следствие. После этого генерал Попов сможет отправиться на фронт.

Иван Попов был арестован 17 мая по обвинению в хищении при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений линии фронта. Генерал не признает вину. 7 июня в переводе под домашний арест Ивану Попову было отказано уже в третий раз. 24 мая аналогичное решение принял 2-й Западный окружной военный суд, 27 мая — 235-й гарнизонный военный суд. На изменении меры пресечения настаивали и защита, и следователи.