Адвокат генерала Попова допустил его отправку на СВО ради прекращения дела

Иван Попов был арестован 17 мая по обвинению в хищении при осуществлении закупки более 1,7 тыс. тонн изделий из металлопроката для оборудования оборонительных сооружений линии фронта. Генерал не признает вину. 7 июня в переводе под домашний арест Ивану Попову было отказано уже в третий раз. 24 мая аналогичное решение принял 2-й Западный окружной военный суд, 27 мая — 235-й гарнизонный военный суд. На изменении меры пресечения настаивали и защита, и следователи.