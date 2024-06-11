Хабаровского бизнесмена осудят в Приморье за контрабанду 40 тонн лосося

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, согласно материалам дела, в ноябре и декабре 2022 года обвиняемый приобрел около 40 тонн тихоокеанского лосося, стоимость которого эксперты оценили в 7 миллионов рублей. Закупка была совершена у лица, которое в настоящий момент проходит по отдельному уголовному делу. С целью вывоза рыбы за пределы России, обвиняемый использовал подложные документы, в которых были указаны неверные сведения о происхождении и качестве лосося, что является нарушением законодательства.