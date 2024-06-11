Хабаровского бизнесмена осудят в Приморье за контрабанду 40 тонн лосося

В Приморском крае продолжается разбирательство по делу, связанному с незаконной контрабандой красной рыбы. В центре внимания оказался 42-летний глава хабаровской компании, занимающейся оптовой продажей морепродуктов. Приморская транспортная прокуратура предъявила ему обвинения по части 1 статьи 226.1 УК РФ, которая касается перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупных размерах.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, согласно материалам дела, в ноябре и декабре 2022 года обвиняемый приобрел около 40 тонн тихоокеанского лосося, стоимость которого эксперты оценили в 7 миллионов рублей. Закупка была совершена у лица, которое в настоящий момент проходит по отдельному уголовному делу. С целью вывоза рыбы за пределы России, обвиняемый использовал подложные документы, в которых были указаны неверные сведения о происхождении и качестве лосося, что является нарушением законодательства.
Дело о контрабанде теперь находится на рассмотрении в Хасанском районном суде Приморского края.