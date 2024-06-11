Пострадавшего в смертельном ДТП под Актау школьника подключили к ИВЛ

8 июня на трассе под Актау произошло ДТП. В авто находились школьники, двое из них — 2008 и 2009 годов рождения — погибли на месте. Еще двоих доставили в больницу.
Как сообщили вчера в пресс-службе областной детской больнице, подросток находится в очень тяжелом состоянии.
«Пострадавшего подростка с различными травмами госпитализировали в реанимацию детской больницы. Состояние очень тяжелое. Пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ)», — говорится в сообщении больницы.
Второго пострадавшего выписали после оказания ему медпомощи.
Ранее об аварии высказались в управлении образования Мангистау. В ведомстве рассказали, что все четверо находившихся в машине школьников — активисты, победители различных олимпиад и соревнований, участники дебатного клуба. Трагическая поездка не была связана с каким-либо запланированным мероприятием.
В полиции сообщали, что по факту нарушения ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, возбуждено уголовное дело. Другие подробности произошедшего неизвестны.