Пострадавшего в смертельном ДТП под Актау школьника подключили к ИВЛ

Ранее об аварии высказались в управлении образования Мангистау. В ведомстве рассказали, что все четверо находившихся в машине школьников — активисты, победители различных олимпиад и соревнований, участники дебатного клуба. Трагическая поездка не была связана с каким-либо запланированным мероприятием.