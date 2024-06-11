В Емельяновском районе мужчина незаконно хранил золото на сумму 4 млн рублей

46-летний житель Емельяновского района незаконно хранил золото на сумму 4 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него дома золотые слитки с примесью железа и хрома весом 1,3 кг. Они были получены при кустарной очистке и переплавке россыпного золота. Кроме того, изъято химически осаждённое золото в виде песка с примесями железа, меди и свинца. Оно получено с помощью кустарной переработки руды коренного месторождения золота. Стоимость изъятого — более 4 млн руб.
Также у мужчины забрали волочильную машину, которая используется для обработки металлов, три ёмкости для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления материалов, 227 г ювелирного лома и 2,4 кг золотых украшений.
Заведено уголовное дело. Полицейские устанавливают место приобретения сырья и его причастность к незаконному изготовлению и продаже ювелирных изделий.