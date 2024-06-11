В Емельяновском районе мужчина незаконно хранил золото на сумму 4 млн рублей

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у него дома золотые слитки с примесью железа и хрома весом 1,3 кг. Они были получены при кустарной очистке и переплавке россыпного золота. Кроме того, изъято химически осаждённое золото в виде песка с примесями железа, меди и свинца. Оно получено с помощью кустарной переработки руды коренного месторождения золота. Стоимость изъятого — более 4 млн руб.