«Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, поздравления ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась с времён Великой Отечественной войны.
«Взятие Константиновки позволит затруднить снабжение угледарской группировки врага, а также откроет путь для наступательных действий в глубину обороны противника на южнодонецком направлении специальной военной операции», — подчеркнули в Минобороны.
Отмечается, что продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.
По словам бойцов, несмотря на шквал ответного огня и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, «противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп».