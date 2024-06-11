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Группировка «Восток» улучшила положение по переднему краю под Угледаром

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Штурмовые отряды бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю под Угледаром, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Штурмовые подразделения соединения морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск “Восток” совместно с другими штурмовыми подразделениями дальневосточников продвинулись в сторону Константиновки и улучшили положение по переднему краю на угледарском участке фронта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, поздравления ВСУ создавали оборонительные линии на этом участке с 2014 года, а часть фортификаций осталась с времён Великой Отечественной войны.

«Взятие Константиновки позволит затруднить снабжение угледарской группировки врага, а также откроет путь для наступательных действий в глубину обороны противника на южнодонецком направлении специальной военной операции», — подчеркнули в Минобороны.

Отмечается, что продвижение российских штурмовых групп осложняется большим количеством заминированных врагом коммуникаций и участков местности.

По словам бойцов, несмотря на шквал ответного огня и постоянную работу украинских дронов-камикадзе, «противнику не удается сдерживать натиск наших штурмовых групп».