Глава СК поручил возбудить дело об избиении мальчика в Красноярском крае

Накануне в краевом управлении МВД рассказали о проверке, начатой в связи с инцидентом, который произошел на остановке транспорта в деревне Чердынь Назаровского района, где подростки избили 11-летнего мальчика. О случившемся сообщила в полицию мама пострадавшего.