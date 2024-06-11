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Глава СК поручил возбудить дело об избиении мальчика в Красноярском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил сотрудникам главка СК по Красноярскому краю возбудить уголовное дело об избиении школьника.

Источник: РИА "Новости"

Накануне в краевом управлении МВД рассказали о проверке, начатой в связи с инцидентом, который произошел на остановке транспорта в деревне Чердынь Назаровского района, где подростки избили 11-летнего мальчика. О случившемся сообщила в полицию мама пострадавшего.

В Сети появилась видеозапись избиения — один из подростков снимал происходящее на камеру телефона. Все причастные к ЧП установлены. Тяжесть вреда здоровью школьника определит судебно-медицинская экспертиза.

Расследование обстоятельств инцидента, которым первоначально занялись сотрудники МВД, продолжат специалисты СК. Глава ведомства ждет от региональных коллег доклад о предварительных результатах работы.

СК