Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 техники ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.
Как отметили в оборонном ведомстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. «Полет по маршруту. Нанесение удара по опорным пунктам противника с применением неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Штатно вернулись на аэродром. Задача выполнена хорошо, цель поражена. Работаем дальше», — рассказал летчик Су-25 Иван.
В Минобороны РФ уточнили, что в результате выполнения полетного задания была уничтожена специальная техника и живая сила противника.