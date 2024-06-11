Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 техники ВСУ

Как отметили в оборонном ведомстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. «Полет по маршруту. Нанесение удара по опорным пунктам противника с применением неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Штатно вернулись на аэродром. Задача выполнена хорошо, цель поражена. Работаем дальше», — рассказал летчик Су-25 Иван.