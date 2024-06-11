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Минобороны России сообщило об уничтожении штурмовиками Су-25 техники ВСУ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами уничтожили замаскированную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр», сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены», — говорится в сообщении.

Как отметили в оборонном ведомстве, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. «Полет по маршруту. Нанесение удара по опорным пунктам противника с применением неуправляемых авиационных ракет с кабрирования. Штатно вернулись на аэродром. Задача выполнена хорошо, цель поражена. Работаем дальше», — рассказал летчик Су-25 Иван.

В Минобороны РФ уточнили, что в результате выполнения полетного задания была уничтожена специальная техника и живая сила противника.