ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

«После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА», — сообщили в МО РФ.
Уточняется, что при ведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили место запуска БПЛА противника.
«Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчёт противника. Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции», — отметили в оборонном ведомстве.
Кроме этого, действия десантников сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.