ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны.