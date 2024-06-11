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ВС России уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под Часовым Яром

ЛУГАНСК, 11 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов забайкальских десантников Уссурийского соединения ВДВ в ходе проведения воздушной разведки выявили и уничтожили расчет БПЛА и два танка ВСУ под населенным пунктом Часов Яр, за который идут бои в Донбассе, сообщили журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«После обнаружения объектов командованием соединения было принято решение на его уничтожение расчетами БПЛА», — сообщили в МО РФ.

Уточняется, что при ведении воздушной разведки забайкальские десантники обнаружили место запуска БПЛА противника.

«Умело управляя FPV-дронами, оператор одним точным попаданием в окно многоэтажки поразил расчёт противника. Затем в ночное дежурство двумя вылетами были уничтожены два танка, меняющие позиции», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме этого, действия десантников сорвали доставку материальных средств и боеприпасов на передовую для подразделений ВСУ.