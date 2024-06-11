Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России сообщило об уничтожении бойцами «Севера» позиции ВСУ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российские операторы FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Как сообщили в Минобороны РФ, потери противника составили до 15 военных.

Источник: Соцсети

Военнослужащие группировки войск «Север» активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ. В подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками, уточнили в ведомстве.

«Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БПЛА группировки войск “Север” ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте. Потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказали в МО РФ.

Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Сборка FPV-дронов ведется в специальной мастерской. Каждый БПЛА снаряжается боеприпасом и отправляется в сторону противника. В зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов: как гранаты и выстрелы от гранатометов, так и специализированный заряд повышенной мощности.

FPV-дрон способен развить скорость до сотни километров в час, от него практически невозможно уйти. Чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они перепрошивают свои дроны, отметили в Минобороны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и грузоподъемности.