Минобороны России сообщило об уничтожении бойцами «Севера» позиции ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Север» активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы и различной военной техники ВСУ. В подразделениях группировки созданы маневренные группы операторов БПЛА. Бойцы оснащены самыми современными беспилотниками, уточнили в ведомстве.
«Накануне военнослужащие группировки применили несколько боевых беспилотников по замаскированным позициям ВСУ в Харьковской области. Благодаря высокому профессионализму операторов БПЛА группировки войск “Север” ударами FPV-дронов удалось уничтожить блиндажи на взводном опорном пункте. Потери противника только на этом участке составили до 15 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказали в МО РФ.
Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Сборка FPV-дронов ведется в специальной мастерской. Каждый БПЛА снаряжается боеприпасом и отправляется в сторону противника. В зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов: как гранаты и выстрелы от гранатометов, так и специализированный заряд повышенной мощности.
FPV-дрон способен развить скорость до сотни километров в час, от него практически невозможно уйти. Чтобы системы РЭБ противника не могли противодействовать российским бойцам, они перепрошивают свои дроны, отметили в Минобороны. Также постоянно модифицируют их для увеличения дальности полета и грузоподъемности.