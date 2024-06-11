Минобороны России сообщило об уничтожении бойцами «Севера» позиции ВСУ

Операторы ударных дронов тщательно обследуют линию боевого соприкосновения и при обнаружении сил противника уничтожают цели. Сборка FPV-дронов ведется в специальной мастерской. Каждый БПЛА снаряжается боеприпасом и отправляется в сторону противника. В зависимости от задачи на БПЛА устанавливаются различные типы снарядов: как гранаты и выстрелы от гранатометов, так и специализированный заряд повышенной мощности.