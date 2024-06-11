Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность вести с их помощью эффективную контрбатарейную борьбу и на значительном удалении атаковать тыловые позиции противника, уничтожая укрепленные позиции, фортификационные сооружения, скопления живой силы и нарушая пути снабжения украинских боевиков, отметили в МО РФ.