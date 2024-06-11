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Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся на удалении свыше 30 км от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения группировки «Запад» круглосуточно выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств и военной техники ВСУ.

«В этот раз расчет “Урагана” танковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач нанес удар и уничтожил командный пункт ВСУ, находившийся на удалении свыше 30 км», — сказали в ведомстве.

Цель помогла выявить воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп ВСУ и военной техники.

Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность вести с их помощью эффективную контрбатарейную борьбу и на значительном удалении атаковать тыловые позиции противника, уничтожая укрепленные позиции, фортификационные сооружения, скопления живой силы и нарушая пути снабжения украинских боевиков, отметили в МО РФ.