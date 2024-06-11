Минобороны России сообщило об уничтожении командного пункта ВСУ с помощью РСЗО «Ураган»

В ведомстве уточнили, что артиллерийские подразделения группировки «Запад» круглосуточно выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств и военной техники ВСУ.
«В этот раз расчет “Урагана” танковой дивизии гвардейской танковой армии группировки войск “Запад” при выполнении огневых задач нанес удар и уничтожил командный пункт ВСУ, находившийся на удалении свыше 30 км», — сказали в ведомстве.
Цель помогла выявить воздушная разведка — с высоты удалось заметить систематические передвижения групп ВСУ и военной техники.
Высокая дальность и большая площадь поражения «Ураганов» дают возможность вести с их помощью эффективную контрбатарейную борьбу и на значительном удалении атаковать тыловые позиции противника, уничтожая укрепленные позиции, фортификационные сооружения, скопления живой силы и нарушая пути снабжения украинских боевиков, отметили в МО РФ.