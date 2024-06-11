Взносы на счета аферистов из Приангарья текут полноводной рекой: за три дня она унесла 11,5 миллионов рублей

Как рассказали в пресс-службе иркутского МВД, удачнее всего в этот раз сработали схемы «звонок из службы безопасности банка» и «помогу заработать на инвестициях».
Самым крупным «вкладчиком» стал слесарь из Усть-Кутского района. Он поверил в историю о преступниках, пытающихся обчистить его счет в банке, и перечислил на «безопасный счет» три миллиона рублей.
Второе место в своеобразном рейтинге доверчивости занял водитель из Киренского района. Его подловили на желании вернуть деньги, потерянные несколько лет назад на финансовой пирамиде. Чтобы получить «свои кровные», всего-то и надо было оплатить ряд «юридических услуг»:
«По инструкции звонившей (незнакомки) мужчина оформил кредиты и перечислил на указанные счета свыше двух с половиной миллионов рублей», — говорят в полиции, где сейчас разбираются в обстоятельствах обмана.
К слову, напомним, на прошлой неделе сайты-двойники крупной компании облегчили кошельки инвесторов из Приангарья на 6 миллионов рублей.