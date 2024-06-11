Взносы на счета аферистов из Приангарья текут полноводной рекой: за три дня она унесла 11,5 миллионов рублей

Второе место в своеобразном рейтинге доверчивости занял водитель из Киренского района. Его подловили на желании вернуть деньги, потерянные несколько лет назад на финансовой пирамиде. Чтобы получить «свои кровные», всего-то и надо было оплатить ряд «юридических услуг»: