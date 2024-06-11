Пятеро детей пропали в Свердловской области

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области на несколько дней потерялись дети из Тюмени. Они приехали на дачу и пропали в Слободо-Туринском районе Свердловской области. Дети ушли 4 июня на рыбалку с дедушкой на реку Липку у деревни Бурмакина, но домой мужчина вернулся без детей. Со слов дедушки, предположив, что они вышли к населенному пункту, заблудившиеся разделились. Вскоре дедушка вернулся домой, а дети пропали. Ситуацию взял под свой контроль начальник свердловского главка МВД генерал-лейтенант Александр Мешков. 8 июня в 06.30 южнее села Ермолина дети были обнаружены сотрудниками Росгвардии с помощью БПЛА, оборудованного инфракрасным комплексом ночного видения. Росгвардейцы передали координаты заблудившихся наземным поисковым группам, а те выехали на место на квадроциклах.