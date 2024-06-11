Yonhap: военные КНДР случайно пересекли межкорейскую границу

Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея информировал, что около 20 военнослужащих народной республики нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны 9 июня примерно в 12:30 по местному времени. Южнокорейская сторона объявила предупреждение с помощью аппаратуры, а затем сделала предупредительные выстрелы. После этого военные КНДР вернулись на свою территорию. Южная Корея не выявила признаков «необычного поведения».
Как отметил официальный представитель комитета Ли Сон Чжун, в Сеуле не считают, что военные КНДР пересекли линию намерено. По его словам, многочисленные кусты и густая трава в той местности мешают замечать знаки, обозначающие демаркационную линию.
С конца мая из КНДР были несколько раз запущены пакеты с мусором в ответ на акции южнокорейских активистов с забросом листовок. Республика Корея в июне объявила, что больше не будет соблюдать соглашение о снижении напряженности в военной сфере, которое Пхеньян не выполняет уже полгода.