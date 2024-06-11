Yonhap: военные КНДР случайно пересекли межкорейскую границу

С конца мая из КНДР были несколько раз запущены пакеты с мусором в ответ на акции южнокорейских активистов с забросом листовок. Республика Корея в июне объявила, что больше не будет соблюдать соглашение о снижении напряженности в военной сфере, которое Пхеньян не выполняет уже полгода.