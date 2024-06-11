В Хабаровском крае задержан наркоторговец: ему грозит до 20 лет заключения

Мужчина был задержан на месте предполагаемой закладки наркотиков на одной из улиц города. При обыске у него обнаружили 27 полимерных пакетиков с белым порошком. В дальнейшем обвиняемый признался, что часть вещества хранит дома. В ходе обыска его жилища полицейские изъяли 2 пакета с порошком, моток черной изоленты и мелкие магниты. Мужчина указал семь мест по городу, где успел сделать закладки. Из этих тайников были изъяты еще семь свертков с порошком.