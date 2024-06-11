В Хабаровском крае задержан наркоторговец: ему грозит до 20 лет заключения

В Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом подозреваемый в распространении синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В январе этого года сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре получили информацию о возможной причастности 30-летнего жителя Амурского района, ныне проживающего в Комсомольске-на-Амуре, к незаконному обороту наркотических веществ. Оперативные мероприятия подтвердили эту информацию.
Мужчина был задержан на месте предполагаемой закладки наркотиков на одной из улиц города. При обыске у него обнаружили 27 полимерных пакетиков с белым порошком. В дальнейшем обвиняемый признался, что часть вещества хранит дома. В ходе обыска его жилища полицейские изъяли 2 пакета с порошком, моток черной изоленты и мелкие магниты. Мужчина указал семь мест по городу, где успел сделать закладки. Из этих тайников были изъяты еще семь свертков с порошком.
Выяснилось, что обвиняемый приобрел наркотик через интернет и получил его в условленном месте. Он расфасовал вещество в разовые дозы, обмотав их черной изолентой, и собирался сбыть закладками.
Расследование уголовного дела по ч. 3, 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 УК РФ завершено. Дело с обвинительным заключением направлено в суд. Санкция по этим статьям предусматривает наказание до двадцати лет лишения свободы.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения — заключение под стражу.