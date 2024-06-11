Полиция проводит проверку из-за драки на Молодежной во Владивостоке

Двое иностранцев подрались на проезжей части в районе проспекта 100-летия Владивостоку в дальневосточной столице. Полиция расследует дело, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В ведомстве отметили, что уже ведутся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить личности участников драки. Специалисты установят обстоятельства и причины возникновения драки.
Сотрудники УМВД разыскивают очевидцев происшествия. Специалисты отметили, что важны любые сведения. Позвонить в полицию можно по следующим номерам телефона: 8 (432) 249 00 04, 02 (102).
Ранее «КП» писала, что участниками драки могли оказаться водители: по крайней мере, так показалось некоторым пользователям соцсетей.