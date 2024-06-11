Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция проводит проверку из-за драки на Молодежной во Владивостоке

Конфликт разгорелся между двумя иностранцами.

Источник: Комсомольская правда

Двое иностранцев подрались на проезжей части в районе проспекта 100-летия Владивостоку в дальневосточной столице. Полиция расследует дело, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В ведомстве отметили, что уже ведутся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы выяснить личности участников драки. Специалисты установят обстоятельства и причины возникновения драки.

Сотрудники УМВД разыскивают очевидцев происшествия. Специалисты отметили, что важны любые сведения. Позвонить в полицию можно по следующим номерам телефона: 8 (432) 249 00 04, 02 (102).

Ранее «КП» писала, что участниками драки могли оказаться водители: по крайней мере, так показалось некоторым пользователям соцсетей.