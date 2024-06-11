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В Башкирии пропал потерявший память пенсионер

В Башкирии пропал потерявший память пенсионер.

Источник: Башинформ

Волонтеры Башкирии ведут поиски 83-летнего Биктубая Биктуганова из деревни Сосновка Мишкинского района. По данным «Лиза Алерт РБ», пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 5 июня.

Он был одет в черную куртку, рубашку в синюю клетку, зеленые камуфляжные штаны и кепку. Среди других примет исчезнувшего — рост 167 см, худощавое телосложение, карие глаза. Отмечается, что житель может страдать потерей памяти.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.