В Башкирии пропал потерявший память пенсионер.

Волонтеры Башкирии ведут поиски 83-летнего Биктубая Биктуганова из деревни Сосновка Мишкинского района. По данным «Лиза Алерт РБ», пенсионер ушел из дома в неизвестном направлении 5 июня.
Он был одет в черную куртку, рубашку в синюю клетку, зеленые камуфляжные штаны и кепку. Среди других примет исчезнувшего — рост 167 см, худощавое телосложение, карие глаза. Отмечается, что житель может страдать потерей памяти.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят сообщить об этом по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.