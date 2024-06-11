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В Бердске 11 июня прощаются с 12-летним хоккеистом

Сегодня в Бердске состоится прощание с 12-летним мальчиком, он был членом хоккейной команды «Кристалл-2011».

Источник: Reuters

Сегодня в Бердске состоится прощание с 12-летним мальчиком, он был членом хоккейной команды «Кристалл-2011». Жизнь мальчика оборвалась 8 июня.

Мальчик с 4 лет занимался хоккеем, он был признан лучшим защитником Новосибирской области. В апреле бердские хоккеисты заняли 3 место в группе «А» на первенстве России по СФО в сезоне 2023−2024.

Учился ребенок в спортивном 6-м классе школы № 13 в Бердске, хорошо учился, рассказали родители воспитанников бердского ХК «Кристалл-2011», пишет berdsk-online.ru.

Через два месяца мальчику исполнилось бы 13 лет.

Прощание с мальчиком состоится с 14:00 до 15:00 часов 11 июня по адресу: ул. Солнечная, 11А/1.