Медведя два раза заметили на Мельничном тракте под Иркутском

Хозяин тайги вышел на проезжую часть дороги. Одна из очевидцев рассказала, что задела животное машиной. К счастью, в обоих случаях медведь убежал в лес. Сейчас полицейские проводят проверку по сообщениям очевидцев. В МВД призывают жителей быть острожными. При встрече с медведем не нужно пытаться подкармливать его и подходить к нему и медвежатам. Если заметили животное, то нужно уйти, не привлекая его внимания.