Медведя два раза заметили на Мельничном тракте под Иркутском

В Иркутском районе 11 июня рядом с садоводством жители два раза увидели медведя. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.
«Во вторник в полицию поступило сообщение от очевидцев, которые рассказали, что на 4-м километре дороги “Мельничный тракт” около садоводства “Надежда” заметили медведя», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.
Хозяин тайги вышел на проезжую часть дороги. Одна из очевидцев рассказала, что задела животное машиной. К счастью, в обоих случаях медведь убежал в лес. Сейчас полицейские проводят проверку по сообщениям очевидцев. В МВД призывают жителей быть острожными. При встрече с медведем не нужно пытаться подкармливать его и подходить к нему и медвежатам. Если заметили животное, то нужно уйти, не привлекая его внимания.
Ранее косолапого заметили возле кладбищ в Усть-Илимском районе. После этого дикого зверя жители увидели на 22-м километре Голоустненского тракта под Иркутском, где расположены садоводства.