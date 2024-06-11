В Хабаровске вынесли приговор 18-летнему курьеру телефонных мошенников

В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024 года на стационарный телефон пенсионеров звонили незнакомцы, которые представлялись «внучкой» либо «дочкой». Мошенники от имени родственников сообщали потерпевшим, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие и по их вине пострадал человек. Для оплаты лечения пострадавшим и уклонения от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства мужчине-курьеру. Обвиняемый, прикрывая лицо маской и шапкой, приходил домой к пожилым горожанам и забирал денежные накопления. В некоторых преступлениях пенсионеры самостоятельно скидывали свертки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от трех противоправных деяний составил 1 млн 700 тыс. рублей.