В Хабаровске вынесли приговор 18-летнему курьеру телефонных мошенников

В Хабаровске оглашен приговор курьеру телефонных мошенников, участвовавший в обмане трех пенсионеров, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2023 года по январь 2024 года на стационарный телефон пенсионеров звонили незнакомцы, которые представлялись «внучкой» либо «дочкой». Мошенники от имени родственников сообщали потерпевшим, что якобы попали в дорожно-транспортное происшествие и по их вине пострадал человек. Для оплаты лечения пострадавшим и уклонения от уголовной ответственности необходимо передать денежные средства мужчине-курьеру. Обвиняемый, прикрывая лицо маской и шапкой, приходил домой к пожилым горожанам и забирал денежные накопления. В некоторых преступлениях пенсионеры самостоятельно скидывали свертки с наличностью с балкона своей квартиры. Общий ущерб от трех противоправных деяний составил 1 млн 700 тыс. рублей.
Сотрудники отделения по раскрытию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по г. Хабаровску после совершения очередного преступления при выходе из подъезда многоэтажного дома в Центральном районе краевого центра задержали 18-летнего местного жителя. Обвиняемый обманом похитил у 85-летней горожанки 500 тысяч рублей. Со слов задержанного, работу он нашел в мессенджере, там же злоумышленник вел переписку со своим «работодателем» и получал от него инструкции и адреса потерпевших.
Молодой человек учится в колледже, ранее к уголовной ответственности не привлекался. В процессе расследования уголовного дела подсудимый погасил ущерб в полном объеме.
Суд признал подсудимого виновным по ч.3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» и назначил ему 2 года 4 месяца условно с испытательным сроком 2 года.