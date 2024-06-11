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В Хабаровске расследуют инцидент с падением 5-летней девочки из окна

В Хабаровске следователи расследуют падение ребенка из окна на Больничной.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске Следственным отделом по Железнодорожному району проводится расследование инцидента, связанного с падением ребенка из окна квартиры, согласно ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью), сообщает пресс-службеа СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Инцидент произошел на улице Больничная. Пятилетняя девочка выпала из окна квартиры второго этажа, что соответствует высоте около четырех метров. По версии следствия, она забралась на подоконник и облокотилась на москитную сетку.

Структура, казавшаяся надежной, не выдержала веса ребенка, и девочка упала вниз. В состоянии средней тяжести ее доставили в краевую клиническую больницу имени профессора Владимирцева. К счастью, серьезных повреждений не выявлено.

В ходе проверки предпринимаются все необходимые следственные и процессуальные действия для выяснения обстоятельств случившегося.

Эксперты отмечают, что в летний период дети чаще выпадают из окон, чем в другие времена года. В Хабаровске уже зафиксировано пять подобных случаев с началом тепла в этом году. Для сравнения, за всё прошлое лето таких происшествий было девять.

СК