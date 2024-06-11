В Омске глава района, который устроил ДТП, снова лёг в больницу

Сообщается, что Милашенко снова попал в больницу. После ДТП глава Полтавского района обратился в областную больницу (ОКБ), заявив, что у него прроблемы с сердцем. После этого Милашенко выписался, а теперь снова оказался на больничной койке с жалобами на тахикардию.