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В Омске глава района, который устроил ДТП, снова лёг в больницу

Сообщается, что у Милашенко проблемы с сердцем.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Глава Полтавского района Милашенко опять попал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал "Оценка омского Хоценко.

Сообщается, что Милашенко снова попал в больницу. После ДТП глава Полтавского района обратился в областную больницу (ОКБ), заявив, что у него прроблемы с сердцем. После этого Милашенко выписался, а теперь снова оказался на больничной койке с жалобами на тахикардию.

Ранее мы сообщали, что Александр Милашенко стал виновником аварии вблизи села Воронцовка. С места ДТП он скрылся. Местные жители объясняют это тем, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. После аварии он не вышел на работу, позже стало известно, что чиновник взял больничный.

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