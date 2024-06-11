В Прикамье осудят женщину, спрятавшую тело убитого ею бывшего в кладовку

Женщина, спрятавшая в кладовке тело убитого ею бывшего сожителя, предстанет перед судом в Пермском крае, сообщает СУ СКР региона.
Речь идёт об инциденте, который произошёл в ноябре 2023 года. По данным следствия, конфликт произошёл в квартире в посёлке Мулянка. 39-летняя женщина поссорилась со своим бывшем сожителем, после чего напала на него. Жительница посёлка нанесла мужчине несколько ударов молотком и ножом в область головы и туловища. Пострадавший скончался на месте.
«С целью сокрытия следов преступления обвиняемая переместила тело мужчины в неотапливаемую кладовку, где оно было обнаружено 7 декабря 2023 года в ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — рассказывает краевое СУ СКР.
На данный момент следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело по статье УК РФ «Убийство» направлено для рассмотрения в суд.