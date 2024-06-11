В Прикамье осудят женщину, спрятавшую тело убитого ею бывшего в кладовку

Речь идёт об инциденте, который произошёл в ноябре 2023 года. По данным следствия, конфликт произошёл в квартире в посёлке Мулянка. 39-летняя женщина поссорилась со своим бывшем сожителем, после чего напала на него. Жительница посёлка нанесла мужчине несколько ударов молотком и ножом в область головы и туловища. Пострадавший скончался на месте.