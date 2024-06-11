9-летний пассажир мотоцикла погиб в ДТП в Свердловской области

Свердловская Госавтоиснпекция устанавливает обстоятельства смертельной дорожной аварии, в которой погиб 9-летний мальчик. ДТП случилось вечером 10 июня в поселке Пионерский Талицкого района, где 20-летний водитель кроссового мотоцикла Kayo при выезде на перекресток со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю Honda Civic. В результате столкновения иномарка съехала с проезжей части вправо.
В ДТП смертельные травмы получил 9-летний пассажир мотоцикла, он скончался на месте происшествия.
«Водитель питбайка, брат погибшего, в состоянии комы госпитализирован в больницу. Водитель Honda в аварии не пострадал», — сообщили в ГИБДД.
Оказалось, что водитель мотоцикла не имеет права управления, кроме того, он передвигался по дороге общего пользования на технике, не зарегистрированной в установленном законом порядке.
По факту смертельной аварии организовано расследование.
Как отметили в свердловской Госавтоинспекции, с начала года на дорогах региона погибли уже четверо детей. Трое из них передвигались на мототранспорте с нарушением ПДД.