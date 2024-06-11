СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в тоннеле метро в Петербурге

Напомним, в июне этого года дело по аналогичной статье завели в Карелии. Поводом для этого стал эпизод, который произошел еще в марте в Пудожском районе. На участке, где проводились работы по обустройству газопровода, рабочего придавило ковшом экскаватора. Из-за этого инцидента мужчина получил тяжкий вред здоровью.