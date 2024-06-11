СК возбудил уголовное дело после гибели рабочего в тоннеле метро в Петербурге

При проведении работ в городском метрополитене погиб рабочий. Следователи возбудили уголовное дело по второй части статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Петербургу.
— В перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из них придавила сотрудника, который в результате телесных повреждений скончался, — говорится в сообщении ведомства.
Стражи правопорядка выяснят причины и обстоятельства происшествия. Кроме того, они установят причастных к этому преступлению.
Напомним, в июне этого года дело по аналогичной статье завели в Карелии. Поводом для этого стал эпизод, который произошел еще в марте в Пудожском районе. На участке, где проводились работы по обустройству газопровода, рабочего придавило ковшом экскаватора. Из-за этого инцидента мужчина получил тяжкий вред здоровью.